Тарханов оценил шансы Саудовской Аравии против Польши

Именитый российский специалист Александр Тарханов высказался о матче Саудовской Аравии и Польши во втором туре ЧМ-2022.

«Если саудиты Аргентину обыграли, то почему не смогут победить Польшу? Да, в матче с аргентинцами команде Саудовской Аравии повезло, но результат есть результат», — приводит слова известного тренера «Матч ТВ». По его мнению, все команды научились хорошо играть в обороне.

Напомним, что после первого тура Саудовская Аравия лидирует в группе, набрав три очка, в то время как на счету Польши лишь один балл. Встреча пройдёт сегодня, 26 ноября, стартовый свисток назначен на 16:00 по московскому времени.