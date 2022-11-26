​Левандовски – в основе: Польша и Саудовская Аравия озвучили составы

Субботнюю программу на чемпионате мира продолжит матч между сборными Польши и Саудовской Аравии.

Польская национальная команда начнёт игру в таком составе: Щесны, Кэш, Глик, Кивёр, Берешиньски, Франковски, Белик, Крыховяк, Зелиньски, Левандовски, Милик.

Сборная Саудовской Аравии, в свою очередь, выйдет на поле в таком составе: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Амри, Абдулайи, Аль-Бурайк, Аль-Наджи, Аль-Малки, Канно, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Доссари.

Матч между сборными Польши и Саудовской Аравии стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

В первом туре сборная Польши сыграла вничью с Мексикой (0:0), а сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграли Аргентину (2:1).