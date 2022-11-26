Сербский агент рассказал, чем чемпионат мира в Катаре хуже мундиаля, который проходил в России

Футбольный агент из Сербии Срджан Еремич сравнил чемпионат мира в Катаре с мундиалем, который проводился четыре года назад в России.

По мнению агента, чемпионат мира в России был намного лучше, так как законы в Катаре строже, чем в нашей стране.

«90 процентов болельщиков приезжают в день игры и сразу после матча покидают страну, почти никто не задерживается. В России всё было значительно сердечнее», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

Кроме того, агент признался, что на нынешнем мундиале ему не хватает пива.

Напомним, что текущий чемпионат мира продлится до 18 декабря. Команда-хозяйка турнира Катар уже успела провести две встречи, уступив Эквадору (0:2) и Сенегалу (1:3).