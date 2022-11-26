Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Левандовски упрочил преимущество Польши в игре с Саудовской Аравией

26 Ноября 2022 • 17:52 Комментировать
Польша
2:0
Саудовская Аравия
окончен

В субботу сборные Польши и Саудовской Аравии проводят матч второго тура группового этапа чемпионата мира. На 82-й минуте поляки удвоили своё преимущество. После грубейшей ошибки защитника нападающий Роберт Левандовски вышел на свидание с голкипером и нанёс точный удар.

После гола Роберта Левандовски счёт стал 2:0. Автором же первого гола в концовке первого тайма стал полузащитник Пётр Зелиньски.

Следить за концовкой матч Польша – Саудовская Аравия во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Напомним, что в первом туре сборная Польши сыграла вничью с Мексикой (0:0), а сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тунис Тунис
Австралия Австралия
0
1
2.80 3.05 2.90
Видео
Окончен
Польша Польша
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
2
0
1.67 3.95 5.60
Видео
26.11.22 в 19:00
Франция Франция
Дания Дания
1.89 3.55 4.50
Видео
26.11.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Мексика Мексика
1.76 3.75 5.20
Видео
27.11.22 в 13:00
Япония Япония
Коста-Рика Коста-Рика
2.50 3.10 3.25
Видео
27.11.22 в 16:00
Бельгия Бельгия
Марокко Марокко
1.57 4.30 6.20
Видео
27.11.22 в 19:00
Хорватия Хорватия
Канада Канада
1.80 3.80 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Ноября
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Известен состав Дании на матч с Францией
18:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Аргентина с Месси вылетит с чемпионата мира при поражении от Мексики
18:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В основе 3 замены: сборная Франции озвучила состав на матч с Данией
18:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кураньи: «Из результатов самое большое разочарование — поражение сборной Германии»
17:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов: Мне нравится, когда добавляют 8-10 минут
17:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Левандовски впервые забил на чемпионате мира
17:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Левандовски упрочил преимущество Польши в игре с Саудовской Аравией
17:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кураньи рассказал, чем российский чемпионат мира лучше катарского
17:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Раньери заметил итальянский след в игре сборной Бразилии
17:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мартинес рассказал о состоянии Лукаку
17:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир уверен, что Австралия выйдет в плей-офф ЧМ-2022
17:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мэддисон вернулся к тренировкам со сборной Англии
17:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Саудовской Аравии поддержала своего травмированного игрока
17:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Фанат сборной Уэльса умер в Катаре
17:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Грилиш считает, что в матче с Уэльсом Англии придётся нелегко
Все новости
Рекомендуем