​Левандовски упрочил преимущество Польши в игре с Саудовской Аравией

В субботу сборные Польши и Саудовской Аравии проводят матч второго тура группового этапа чемпионата мира. На 82-й минуте поляки удвоили своё преимущество. После грубейшей ошибки защитника нападающий Роберт Левандовски вышел на свидание с голкипером и нанёс точный удар.

После гола Роберта Левандовски счёт стал 2:0. Автором же первого гола в концовке первого тайма стал полузащитник Пётр Зелиньски.

Следить за концовкой матч Польша – Саудовская Аравия во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Напомним, что в первом туре сборная Польши сыграла вничью с Мексикой (0:0), а сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину (2:1).