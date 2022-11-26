​«Где Левандовски?» - фанаты Саудовской Аравии

В субботу на чемпионате мира в Катаре пройдёт матч второго тура группового этапа между сборными Польши и Саудовской Аравии. Перед игрой саудовские болельщики скандируют фразу: «Где Левандовски?» Соответствующие видео появились в социальных сетях.

Напомним, что в первом туре сборная Саудовской Аравии сотворила большую сенсацию, добившись волевой победы над Аргентиной со счётом 2:1. После игры фанаты Саудовской Аравии скандировали фразу: «Где Месси?» Один такой эпизод даже вошёл в эфир телеканала.

Матч Польша – Саудовская Аравия начнётся в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.