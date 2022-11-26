Григорян назвал точный счёт матча Польша – Саудовская Аравия

Футбольный эксперт и тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Польши и Саудовской Аравии.

«Ничего сверхъестественного в матче с Аргентиной саудовцы не показали. Думаю, с поляками у них нет шансов. Они проиграют со счетом 1:3», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборной Польши и сборной Саудовской Аравии состоится сегодня, 26 ноября, начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры вы можете следить на нашем портале LiveResult.