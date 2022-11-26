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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

С небес на землю: Саудовская Аравия проиграла Польше, Щесны потащил пенальти, Левандовски оформил «гол+пас»

26 Ноября 2022 • 18:03 Комментировать (12)
Польша
2:0
Саудовская Аравия
окончен
Автор, возможно, главной сенсации на всём чемпионате мира в Катаре сборная Саудовской Аравии встречалась во втором туре группового этапа ЧМ-2022 с командой Польши.
Протокол игры  
Польша2:0Саудовская Аравия
(1:0) Зелиньски Пётр39'  
(2:0) Левандовски Роберт82'  
Щесны ВойцехКэш Мэтти  16'Глик КамилКивёр Якуб  15'Берешиньски БартошЗелиньски Пётр 63' (Каминьски Якуб ( 63') Крыховяк ГжегожБелик КрыстянФранковски ПшемыславМилик Аркадиуш  19' 71' (Пёнтек Кшиштоф ( 71') Левандовски Роберт
Запасные: Шиманьски СебастьянЗалевски НиколаСкорупски ЛукашГросицки КамилГумни РобертГрабара КамильШиманьски ДамианСкораш МихалБеднарек ЯнЖурковски ШимонСвидерски КарольВетеска МатеушЕнджейчик Артур
Аль-Овайс МохаммедАбдулхамид СаудАль-Амри Абдулела  45'Абдулайи АлиАль-Бурайк Мохаммед 65' (Аль-Ганам Султан ( 65') Аль-Наджи Сами 46' (Аль-Абид Наваф ( 46'Бахебри Хаттан 90') Аль-Малки Абдуллела  20'Канно МохамедАль-Бураикан ФирасАль-Шехри Салех 86' (Аль-Давсари Нассер ( 86') Аль-Доссари Салем
Запасные: Асири ХаитхамОтайф АбдуллаАль-Акиди НавафМаду АбдуллаАль-Хассан АлиАль-Ями МохаммедАль-Тамбакти Хассан
26 ноября. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

Сборная Саудовской Аравии раньше запоминалась на чемпионатах мира крупными поражениями – то проиграет Германии со счётом 0:8, то Россия разгромит её 5:0. Казалось, шансами саудовцев на успех в матче с Аргентиной можно было пренебречь ввиду их незначительности, однако «орлы пустыни» произвели сенсацию, забив два быстрых гола во втором тайме и превратив промежуточное поражение в окончательную победу. Кстати, было объявлено, что за выигрыш у «альбиселесте» футболисты ближневосточной сборной получат по автомобилю Rolls-Royce от королевской семьи Саудовской Аравии.

Но победа над Аргентиной – это понятно, а что дальше-то? После первого тура саудовцы единолично лидировали в группе С с тремя очками. И почему бы команде Эрве Ренара, знающего толк в африканских и азиатских сборных, было не замахнуться на первый в истории Саудовской Аравии выход в плей-офф чемпионата мира? Они могли сделать это досрочно, если бы обыграли поляков во втором туре. У сборной Польши в активе было одно очко, поскольку в первом матче, где не реализовал пенальти Роберт Левандовски, она сыграла вничью с Мексикой.

Саудовцы со стартового свистка показали, что не намереваются уступать инициативу сопернику. К девятой минуте статистика владения мячом выглядела в процентном соотношении как 32-11-57, где показатель в середине – время так называемого ничейного мяча. Пора первого опасного момента в игре пришла на тринадцатой минуте, когда тринадцатый номер ближневосточной команды Мохаммед Канно приложился под перекладину с линии штрафной, и Щесны в умелом прыжке перевёл мяч на угловой.

Впрочем, конец первого тайма сложился для команды Эрве Ренара неудачно. На 39-й минуте Мэтти Кэш прострелил с правого фланга, и Левандовски не переиграл в касание аль-Овайса, зато увёл мяч к лицевой линии вправо, прострелил к одиннадцатиметровой отметке, и Зелиньски расстрелял ворота соперника (1:0). Чуть ли не в следующей же атаке Левандовски пронзил чужую штрафную перспективным прострелом, который, однако, никем не был замкнут.

Вскоре Саудовская Аравия получила прекрасный шанс сравнять счёт: Белик в своей штрафной уронил аль-Шехри, и арбитр после просмотра видеоповтора поставил пенальти. Однако великолепный Щесны потащил и сам одиннадцатиметровый в исполнении аль-Доссари, и добивание от аль-Бурайка.

Ренар подзарядил в перерыве батарейки своих подопечных, и около отметки в час игры был отрезок из нескольких минут, когда они обрушили серьёзный штурм на ворота Щесны, но аль-Доссари и аль-Брикан не воспользовались своими возможностями. Поляки же, в свою очередь, простили саудовцев дважды попаданиями в каркас ворот от Милика и Левандовски.

В общем, не смогла сборная Саудовской Аравии переломить ход этого матча, хотя очень старалась. Продолжения ближневосточной сказки после её победы над Аргентиной не случилось. Более высокий класс польской команды всё же сыграл во втором туре главную роль. На 81-й минуте аль-Малки непростительно упустил мяч на линии своей штрафной, и Левандовски легко реализовал буллит с аль-Овайсом (2:0).

На 90-й минуте Роберт снова оказался на рандеву с чужим голкипером, но на сей раз саудовцам удалось отбиться. Как следствие, крупного счёта не получилось. Сборная Польши чётче отнеслась к своим моментам, одержала победу над Саудовской Аравией и обогнала её в таблице группы на одно очко, набрав всего четыре балла.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
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Ага щас
26 Ноября 2022 в 18:52
Aй, как сказал бы один местный общественник: молодцы поляки, играли за весь славянский мир!
За весь католический мир гг.
AMV
26 Ноября 2022 в 18:17
Поляки-серее серого.но победителей не судят.
26Vladarg76
26 Ноября 2022 в 18:15
Арабы смотрелись снова очень достойно и забей они пенальти..А для Саудитов ещё не все потеряно.
Barca mes que un club
26 Ноября 2022 в 18:14
Молодцы, европейцы, так держать! 👍 Спустили арабов с небес на землю) Персонально рад за Левандовского.
ARTUR
26 Ноября 2022 в 18:14
Отличный матч , саудиты показали что они не случайно обыграли аргов , поляки выстояли . Левандовски отмечу отдельно , очень классно забил , и жаль что не забил второй мяч , это были отличные мячи . Как в лучших традициях наконец то сыграл как выдающийся форвард , оьясню почему , он оба раза все делал ЗРЯЧЕ а не лупил как придурок в сторону ворот . Вот за такие мячи я люблю футбол , он ДВАЖДЫ при забивании посмотрел где вратарь . Это уже класс игрока . Это его именно этот гол это ЕГО гол . Щесны лучший , просто отлично отыграл . Аргентина проиграла не просто так , саудиты очень хороши , кто то там писал что у садитов ,,даже ,, и Росиия выигрывала , я думаю что эта команда разнесла бы россиян в пух и прах.
ЮвиК
26 Ноября 2022 в 18:10
Тот случай когда ты играешь лучше но не прет, а против тебя один из лучших форвардов в мире который не прощает.
CELTIC FROST
26 Ноября 2022 в 18:10
Короткое резюме: арабы играли не хуже (что, очевидно, и покажут всякие ихс джи)), судья - сказочный олб. дал левый пеналь в ворота Польши и не дал поляку абсолютно заслуженную вторую желтую =красную.) В итоге, как это часто бывает, в примерно равной игре все решили частности.
NOBODY
26 Ноября 2022 в 18:14
какой пеналь? ты что...там явно удар по ноге, по левой икре сзади....арабы играли лучше, но им катастрофически не везло....когда били пеналь - такая клоунада, удар плохой, а добивание еще хуже в разы.....а Леве тупо повезло, что игрок СА допустил такую ошибку,....
NOBODY
26 Ноября 2022 в 18:15
в смысле не КАКОЙ ПЕНАЛЬ, а левый пеналь?....опечатка у меня...
CELTIC FROST
26 Ноября 2022 в 18:16
Я считаю, что араб его "нарисовал", и ставить такие - не надо. Другой вопрос - почему арбитр не дал явную вторую желтую? Мне было все равно, кто выиграет, просто куча непонятных решений.
NOBODY
26 Ноября 2022 в 18:21
блин, ну как нарисовал, когда ему явно ногой в ногу прилетело....чистый фол...то что он "мучился", мог конечно и приукрасить, но в том моменте он так ноги сам поставил неудобно, очень широко и перекидывал мяч левой в сторону правой, в движении все, и ему по голени попал деф Польши....как же не фол....нога там могла вполне подогнуться не очень приятным образом.....
Ага щас
26 Ноября 2022 в 18:53
гаишником работаешь? жезл не подогнулся?
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