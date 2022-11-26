С небес на землю: Саудовская Аравия проиграла Польше, Щесны потащил пенальти, Левандовски оформил «гол+пас»

Автор, возможно, главной сенсации на всём чемпионате мира в Катаре сборная Саудовской Аравии встречалась во втором туре группового этапа ЧМ-2022 с командой Польши.

Сборная Саудовской Аравии раньше запоминалась на чемпионатах мира крупными поражениями – то проиграет Германии со счётом 0:8, то Россия разгромит её 5:0. Казалось, шансами саудовцев на успех в матче с Аргентиной можно было пренебречь ввиду их незначительности, однако «орлы пустыни» произвели сенсацию, забив два быстрых гола во втором тайме и превратив промежуточное поражение в окончательную победу. Кстати, было объявлено, что за выигрыш у «альбиселесте» футболисты ближневосточной сборной получат по автомобилю Rolls-Royce от королевской семьи Саудовской Аравии.

Но победа над Аргентиной – это понятно, а что дальше-то? После первого тура саудовцы единолично лидировали в группе С с тремя очками. И почему бы команде Эрве Ренара, знающего толк в африканских и азиатских сборных, было не замахнуться на первый в истории Саудовской Аравии выход в плей-офф чемпионата мира? Они могли сделать это досрочно, если бы обыграли поляков во втором туре. У сборной Польши в активе было одно очко, поскольку в первом матче, где не реализовал пенальти Роберт Левандовски, она сыграла вничью с Мексикой.

Саудовцы со стартового свистка показали, что не намереваются уступать инициативу сопернику. К девятой минуте статистика владения мячом выглядела в процентном соотношении как 32-11-57, где показатель в середине – время так называемого ничейного мяча. Пора первого опасного момента в игре пришла на тринадцатой минуте, когда тринадцатый номер ближневосточной команды Мохаммед Канно приложился под перекладину с линии штрафной, и Щесны в умелом прыжке перевёл мяч на угловой.

Впрочем, конец первого тайма сложился для команды Эрве Ренара неудачно. На 39-й минуте Мэтти Кэш прострелил с правого фланга, и Левандовски не переиграл в касание аль-Овайса, зато увёл мяч к лицевой линии вправо, прострелил к одиннадцатиметровой отметке, и Зелиньски расстрелял ворота соперника (1:0). Чуть ли не в следующей же атаке Левандовски пронзил чужую штрафную перспективным прострелом, который, однако, никем не был замкнут.

Вскоре Саудовская Аравия получила прекрасный шанс сравнять счёт: Белик в своей штрафной уронил аль-Шехри, и арбитр после просмотра видеоповтора поставил пенальти. Однако великолепный Щесны потащил и сам одиннадцатиметровый в исполнении аль-Доссари, и добивание от аль-Бурайка.

Ренар подзарядил в перерыве батарейки своих подопечных, и около отметки в час игры был отрезок из нескольких минут, когда они обрушили серьёзный штурм на ворота Щесны, но аль-Доссари и аль-Брикан не воспользовались своими возможностями. Поляки же, в свою очередь, простили саудовцев дважды попаданиями в каркас ворот от Милика и Левандовски.

В общем, не смогла сборная Саудовской Аравии переломить ход этого матча, хотя очень старалась. Продолжения ближневосточной сказки после её победы над Аргентиной не случилось. Более высокий класс польской команды всё же сыграл во втором туре главную роль. На 81-й минуте аль-Малки непростительно упустил мяч на линии своей штрафной, и Левандовски легко реализовал буллит с аль-Овайсом (2:0).

На 90-й минуте Роберт снова оказался на рандеву с чужим голкипером, но на сей раз саудовцам удалось отбиться. Как следствие, крупного счёта не получилось. Сборная Польши чётче отнеслась к своим моментам, одержала победу над Саудовской Аравией и обогнала её в таблице группы на одно очко, набрав всего четыре балла.

Кирилл Иванцов