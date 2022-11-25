​Мартино надеется огорчить свою родную Аргентину

Сборная Аргентины провалила стартовый матч на чемпионате мира, проиграв Саудовской Аравии со счётом 1:2. Теперь «альбиселесте» очень важно обыграть Мексику во втором туре группового этапа. Любопытно, что главным тренером мексиканской команды является аргентинец Херардо Мартино. Получается, что в случае своего успеха он огорчит родную страну.

«А что бы вы сделали на моём месте? Я знаю, где я родился. Могу назвать вам год, название больницы, код города. Но я должен сделать всё возможное, чтобы Мексика победила», - рассказал Мартино журналистам.

Матч Аргентина – Мексика стартует 26 ноября в 22:00 по московскому времени.