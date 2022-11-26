Лосано: «Матчи длятся больше 90 минут, нужно терпение»

Полузащитник мексиканской сборной и итальянского «Наполи» Ирвинг Лосано поделился своими мыслями накануне матча второго тура групповой фазы финальной части чемпионата мира, в которой его сборной предстоит сыграть с Аргентиной. Обе команды не лучшим образом начали турнир - Мексика добыла только одно очко в игре с Польшей, Аргентина и вовсе осталась ни с чем.

- Матчи на чемпионатах мира длятся больше 90 минут, тут надо иметь терпение и действовать интеллигентно на поле. Обе команды - и Мексика, и Аргентина - могут сыграть технично, а тренеры будут стараться наилучшим образом запрограммировать игру, - цитирует слова Лосано ITASportPress.