Очоа прокомментировал отраженный пенальти Левандовски

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал отраженный в матче с командой Польши пенальти. Напомним, сборные Мексики и Польши встречались на чемпионате мира в Катаре сегодня вечером и сыграли нулевую ничью.

«Мы с тренером вратарей работали над этим последний месяц. Изучали удары с пенальти Левандовски, просмотрели более 50 видео. Никогда не знаешь, куда он ударит. Но я счастлив отразить его пенальти и отстоять на ноль в этом матче», - цитирует Очоа Marca.

После матча Очоа признали лучшим игроком встречи. Далее в Катаре сборная Мексики встретится со сборной Аргентины, которая в группе С сегодня неожиданно уступила сборной Саудовской Аравии. Дата матча - 26 ноября.