Гуардадо стал шестым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира

Центральный полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо стал шестым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах мира. Он принимал участие в мундиалях с 2006 года.

Сейчас идёт матч между сборными Аргентины и Мексики в рамках группы С на чемпионате мира в Катаре. Гуардадо вышел на поле в стартовом составе и установил достижение.

Таким образом, Гуардадо оказался в компании соотечественников, Рафаэля Маркеса и Антонио Карбахаля, а также Лотара Маттеуса, Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Кстати, для двух последних ЧМ в Катаре тоже стал пятым в карьере.

За ходом матча Аргентина – Мексика на чемпионате мира в Катаре можно следить на портале Liveresult.ru. После первого получаса игры на табло нули.

Напомним, если сборная Аргентины проигрывает мексиканцам, то стопроцентно вылетает с мундиаля.