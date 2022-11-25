Адиев: «Аргентина — главный фаворит ЧМ-2022»

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Еще до начала турнира я называл сборную Аргентины главным фаворитом в Катаре, по-прежнему остаюсь при своем мнении. Конечно, им будет тяжело, но мне хочется увидеть их в финале», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата мира сборная Аргентины неожиданно уступила Саудовской Аравии со счетом 1:2. В предстоящем матче аргентинцы встретятся с Мексикой, игра состоится завтра, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.