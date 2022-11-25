Очоа — о Месси: «Что может быть лучше, чем сыграть на чемпионате мира против одного из лучших игроков в истории»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Аргентины.

Голкипер признался, что хочет победить такую сильную сборную, как Аргентина. Также Очоа восхитился магией лидера южноамериканской команды Лионеля Месси.

«Месси обладает магией — он может ничего не делать, а в следующую минут решить всё и забить гол. Это будет очень сложно, но что может быть лучше, чем сыграть на чемпионате мира против Месси, одного из лучших игроков в истории, если не лучшего», — цитирует Очоа TyC Sports.

Напомним, что матч Аргентина — Мексика состоится завтра, 26 ноября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

На данный момент мексиканцы занимают второе место в турнирной таблице группы C, имея в своём активе одно набранное очко. Аргентинцы же с нулём баллов замыкают квартет.