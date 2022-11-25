​Скалони рассказал о состоянии Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции перед матчем против Мексики высказался о состоянии Лионеля Месси.

«Я не знаю, откуда взялась информация о том, что Месси вчера не тренировался. Он в порядке – как физически, так и морально. Никаких проблем нет», - рассказал Скалони в ходе общения с журналистами.

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата мира Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2. Теперь «альбиселесте» важно обыграть Мексику.

Матч Аргентина – Мексика стартует 26 ноября в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.