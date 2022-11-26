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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Деменко: «У Мексики сильная команда, это видно, Аргентине будет очень сложно» эксклюзив

26 Ноября 2022 • 18:30 Комментировать
Аргентина
...
Мексика
1 1.55 X 4.30 2 7.00
Через 2 ч. 20 мин.

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Аргентины и Мексики.

«Думаю, что после матча с Саудовской Аравией у Аргентины была серьезная беседа. Сейчас Мексика попадает под Аргентину, которая находится в безвыходной ситуации. При поражении Аргентина теряет шансы на выход из группы. Игра будет на выход из группы у обеих команд. Ещё добавляет интереса тот факт, что тренер Мексики аргентинец. Колоссальная подоплека к матчу. Мексика может дать бой. Ничья не особо устраивает Аргентину.

Аргентина, конечно, была сильнее в матче с Саудовской Аравией. Но быть сильнее не значит выиграть - это и есть чемпионат мира. Мексика в матче с поляками играла в свой футбол, это мне понравилось. Но забей Левандовски пенальти, и все могло быть по-другому. Но у Мексики сильная команда, это видно. Аргентине будет очень сложно, все может повернуться в любую сторону. У фаворита проблемы. Это очень интересный чемпионат мира», - сказал Деменко.

Матч Аргентина - Мексика начнется в 22:00.

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АРГЕНТИНА МЕКСИКА
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