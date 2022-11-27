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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Матч между Аргентиной и Мексикой оказался самым посещаемым в 21-м веке для чемпионатов мира

27 Ноября 2022 • 00:50 Комментировать
Аргентина
2:0
Мексика
окончен

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой во втором туре групповой фазы финального раунда чемпионата мира, забив два гола во второй половине игры. За этой победой команды Месси и компании наблюдали не менее 88 966 человек, и, как оказалось, это был самый посещаемый матч чемпионата мира за весь двадцать первый век.

Однако до абсолютного рекорда подобная аудитория все же не дотянула - он равняется 94 тысячам зрителей, наблюдавшим за одним из самых скучных финалов в истории чемпионатов мира в 1994 году в США, когда в Лос-Анджелесе между собой сразились сборные Бразилии и Италии. 

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