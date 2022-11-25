В столице Катара, Дохе, неспокойно из-за горячих латиноамериканских парней - фанатские группировки Мексики и Аргентины уже выясняют между собой отношения. При этом мексиканские фаны, пытаясь задеть своих коллег, исполняют песни с мотивом «fuck Messi», что, как легко понять, крайне раздражает аргентинцев.

Напомним, что сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии в своем первом матче. Встреча с Мексикой, которая должна будет стать для нее самой важной в настоящий момент, состоится вечером 26 ноября, она начнется в 22 часа по московскому времени. Мы проведём ее трансляцию в текстовом онлайн-формате.