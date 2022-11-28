Кафу - про гол Месси: «Талант сделал своё дело»

Сборная Аргентины победила Мексику в важнейшем для себя матче второго тура группового раунда чемпионата мира, а первый гол в матче забил ударом из-за пределов штрафной площади Лионель Месси, который выручил команду в сложной ситуации. Бывший защитник «Милана» и «Ромы» Кафу считает, что Месси проявил в тот момент свои лидерские качества.

- Талант - вот что имеет значение. Удар в угол - получайте, распишитесь. Это дано очень немногим. Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Винисиус Жуниор, - считает Кафу, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В третьем туре сборная Аргентины сразится с Мексикой.