Защитник сборной Мексики зимой может перейти в российский клуб

Защитник клуба «Монтеррей» Сесар Монтес зимой может перейти в российский клуб, сообщает Metaratings.

Напомним, что минувшим летом интерес к 25-летнему мексиканцу проявляло «Динамо». В настоящий момент Монтес выступает за свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре.

По словам футбольного посредника Сергея Галунова, успешная игра защитника на мундиале может усложнить переход мексиканца в российский клуб, так как его трансферная стоимость существенно возрастёт. Однако сам футболист не против продолжить карьеру в нашей стране.

«Динамо» хотело приобрести Сесара этим летом, но сделку и итоге так и не закрыло. Мы неоднократно общались с его агентом по возможному переходу в РПЛ. Игрок открыт для предложений из России», — цитирует Галунова Metaratings.

Действующий контракт Монтеса с его нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Монтеррей» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.