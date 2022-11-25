Лосано высказался о матче Мексика - Аргентина

Один из лидеров сборной Мексики Ирвинг Лосано высказался касательно предстоящего поединка против команды Аргентины во втором туре группового раунда чемпионата мира – 2022.

«Это отличный шанс для Мексики. Мы будем играть против серьезного соперника, но у нас есть надежда. Все в наших руках. Я люблю играть против сильнейших и на этот раз выйду на поле против лучшего футболиста мира – Лионеля Месси. Это нечто особенное», - передает слова мексиканца Record.

Поединок сборных Аргентины и Мексики пройдет в субботу, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.