​Месси довёл тренера до слёз

В субботу вечером сборная Аргентины обыграла Мексику со счётом 2:0. В средине второго тайма счёт открыл звёздный форвард Лионель Месси, которому удался классный удар из-за пределов штрафной площади.

Гол Лионеля Месси очень растрогал Пабло Аймара, входящего в тренерский штаб Лионеля Скалони. Портал Goal.com обратил внимание на видео, на котором видно, что Аймар после гола пустил слезу.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт в последний день ноября. Команда Лионеля Скалони сыграет против Польши. В случае победы «альбиселесте» точно выйдут в плей-офф – с первого или со второго места.