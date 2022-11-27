Месси стал автором редкого достижения в составе сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал главным героем поединка против Мексики во втором туре групповой стадии чемпионата мира – 2022. «Альбиселесте» победили 2:0, на счету 35-летнего форвард гол и результативная передача.

Как информирует Opta, Лионель стал первым аргентинским футболистом с 1966 года, сумевшим отметиться голом и ассистом в двух разных матчах ЧМ. Ранее он оформил «1+1» в поединке против Сербии на мундиале 2006 года.

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с командой Польши. Поединок состоится в среду, 30 ноября.