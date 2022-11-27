Фернандес: «Моя мечта сбылась»

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес поделился эмоциями после победы над сборной Мексики. 26 ноября «альбиселесте» на чемпионате мира в Катаре одержали важнейшую победу – 2:0. Фернандес стал автором второго мяча аргентинцев.

«С детства мечтал играть за сборную. И сегодня сбылась моя мечта. Я очень рад победе, ведь команда её полностью заслужила своей игрой. Эта победа принадлежит всем болельщикам сборной Аргентины, где бы они ни были», - цитирует Фернандеса пресс-служба сборной.

В решающем туре в группе С команда Аргентины сыграет со сборной Польши. А сборная Мексики – со сборной Саудовской Аравии.

Сейчас команда Польши возглавляет квартет с четырьмя очками. Вторая – сборная Аргентины. На третьем месте сборная Саудовской Аравии. Замыкает квартет Мексики. Но всё может поменяться в заключительном туре.