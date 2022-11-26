Скалони: «Постараемся порадовать Диего на небесах»

Вчера исполнилось два года со дня смерти Диего Марадоны, ушедшего в мир иной 25 ноября 2020 года, а сегодня сборная Аргентины сразится с Мексикой в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони заявил, что его команда постарается порадовать Диего.

- Это очень грустный день для всего футбольного мира. Мы завтра постараемся подарить ему радость, если он смотрит на нас с небес. Не могу поверить, что он уже не с нами, - цитирует слова Скалони ITASportPress.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Мексики в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.