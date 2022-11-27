Мартино: «Месси ошибок не прощает»

Наставник сборной Мексики Херардо Мартино прокомментировал поражение от сборной Аргентины на чемпионате мира. Исход вечерней игры в группе С, напомним, решили два точных удара аргентинцев – от Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

«Мы будем биться за выход из группы до конца. В первом голе мы ошиблись в мелочи. Но Месси ошибок не прощает. Даже таких», - цитирует Мартино АS.

В третьем туре группового этапа ЧМ мексиканцы ещё могут всё изменить и выйти в плей-офф. Для этого надо, как минимум, обыгрывать сборную Саудовской Аравии. Матч состоится 30 ноября. Параллельно пройдёт встреча сборных Польши и Аргентины.