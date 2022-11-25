​Мартино сомневается, что Месси можно остановить

В преддверии матча против Аргентины главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино получил вопрос о Лионеле Месси. Аргентинский рулевой «ацтеков» сомневается, что его звёздного соотечественника возможно остановить какими-то оборонительными средствами на поле.

«Месси – лучший футболист последних 15 лет как минимум. Его останавливают чаще из-за того, что у него плохой день, а не из-за каких-то действий против него», - рассказал Мартино журналистам.

Сборные Аргентины и Мексики сойдутся лицом к лицу в субботу, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.