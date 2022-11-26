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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Аргентины, вероятно, поставила точку в игре с мексиканцами

26 Ноября 2022 • 23:51 Комментировать
Аргентина
2:0
Мексика
окончен

Похоже, судьба матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Мексики решена. На 86-й минуте поединка южноамериканская команда разыграла угловой удар с левого фланга, Лионель Месси сыграл к углу штрафной на Энцо Фернандеса, который раскачал опекуна и эффектно закрутил мяч в дальнюю девятку, у Гильермо Очоа не было шансов выручить свою команду.

Счет стал 2:0, напомним, на 64-й минуте Лионель Месси забил из-за пределов штрафной. В таблице своей группы сборная Аргентины идет второй, набрав три очка, у соперника только один балл и последняя строчка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Мексики
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