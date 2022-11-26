Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Монтеса в российский клуб

Гелу Родригес, агент защитника клуба «Монтеррей» и сборной Мексики Сесара Монтеса, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист зимой может перейти в один из российских клубов. Минувшим летом интерес к Монтесу проявляло «Динамо».

По словам агента, информация о возможном переезде Монтеса в Россию — фейк.

«Со мной не связывались ни из одного российского клуба», — цитирует агента Sport24.

Действующий контракт Монтеса с мексиканским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Напомним, что в настоящий момент защитник представляет свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре. Следующий матч Мексика проведёт уже сегодня, 26 ноября, против Аргентины. Начало — в 22:00 по московскому времени.