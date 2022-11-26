В игре с Мексикой аргентинцы нанесли свой самый поздний первый удар по воротам за все время участия в ЧМ

Сборная Аргентины сражается в матче второго тура групповой фазы финального раунда чемпионата мира против Мексики, и поклонникам команды Месси пришлось ждать целых сорок минут, пока их фавориты нанесли хотя бы один удар по воротам соперника.

Удар Лаутаро головой, впрочем, не достиг цели. Доселе самым поздним первым ударом по воротам для Аргентины был финальный матч ЧМ-1990, тогда они впервые пробили по воротам немцев на 39-й минуте.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Мексики в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.