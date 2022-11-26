Адебайор дал прогноз на матч Аргентина - Мексика

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился ожиданиями от поединка второго тура группового этапа ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины встретится с командой Мексики.

«Аргентина победит, но Мексика забьет гол, воспользовавшись той неуверенностью, которая могла зародиться среди аргентинцев после первой игры. Счет будет 3:1 в пользу Аргентины», - передает слова африканца «РБ Спорт».

Матч состоится в субботу, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика поделила очки с Польшей (0:0).