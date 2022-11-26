Месси нагнал Марадону по количеству голов на чемпионатах мира

Сборная Аргентины сражается в матче второго тура групповой фазы финального раунда чемпионата мира против Мексики, после первого тайма счет открыт не был. Зато это случилось в середине второй половины игры - меткий удар с левой ноги от Лионеля Месси оставил Гильермо Очоа не у дел, и Аргентина вышла вперед.

Как оказалось, для Лионеля это был восьмой гол в рамках чемпионатов мира, и по этому показателю он сравнялся с Диего Марадоной.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Мексики в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.