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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кто лучше выступает на чемпионатах мира: Роналду или Месси

25 Ноября 2022 • 13:38 Комментировать
Аргентина
...
Мексика
1 1.53 X 4.10 2 6.60
26.11 22:00

Постепенно ЧМ-2022 набирает свои обороты. Естественно, каждый турнир такого рода таит свои интриги. И нынешний мундиаль не является исключением. Одна из интриг – как сыграют Месси и Роналду на своём последнем ЧМ (через четыре года Криштиану будет 41 год, а Лео 39). Уверен, что от этого факта многим болельщикам становится грустно, но, как говорится, обо всём по порядку.

Нет ничего вечного, хоть и казалось, что Рон и Лео опровергнут эту аксиому. Они настолько были стабильны, что аналогов им в других видах спорта найти сложно. Наши герои были топовыми футболистами уже в 2006 году, когда социальная сеть «ВКонтакте» была только создана. В то время мы ничего не знали об инстаграме, вайбере и других мессенджерах. Да что там говорить, когда они готовились стать лучшими – у большинства из нас Интернета не было! Легко можно смоделировать вот такую жизненную ситуацию. Один паренёк пошёл в первый класс, прошёл через все тернии переходного возраста, окончил школу, прочувствовал на себе прелести студенческой жизни, защитил диплом, женился и у него родился ребёнок. И в течение всего этого времени вечным оставалась одна футбольная ситуация: противостояние Месси и Роналду.

Для Лео и Рона это пятый чемпионат мира. Но так получилось, что сверкали они там откровенно редко. Не думаю, что на 100 % это их вина. Это лишний раз доказывает, что конкуренция в футболе колоссальная. За это и мы любим футбол. Португальский маэстро не смог завоевать медалей на чемпионате мира. Мне он запомнился на ЧМ-2006, где португальцы заняли четвёртое место. Что касается уже маэстро из Аргентины, то он себе в актив может записать ЧМ-2014, в котором Лео со своей командой дошёл до финала, а сам он был признан лучшим игроком турнира. Как бы то ни было, но наши звёзды могут записать себе в актив международную карьеру в сборной. Лео – финалист чемпионата мира, победитель Кубка Америки. Криштиану покорился чемпионат Европы. Как говорится, всем бы такую международную карьеру.

Приведём статистику, как Лионель и Криштиану играли на мундиалях.

Статистика выступлений Месси на чемпионатах мира

Год ЧМ
Матчей
Голов + голевых передач
200631+1
201050+1
201474+1
201841+2
202211+0

 

Статистика выступлений Роналду на чемпионатах мира

Год ЧМ
Матчей
Голов + голевых передач
200661+0
201041+1
201431+1
201844+0
202211+0

                                    

После этой приведённой статистики у меня закрался вопрос, а как сложится для них нынешний чемпионат мира. Может, они смогут напоследок громко хлопнуть дверью? В этом плане я немного скептик. Начнём с Криша. Вот представим ситуацию: команда собирается на какой-то праздник, тусовку или вечеринку. Вы полны крутым настроением. И к вам заваливается хороший знакомый, приятель, но со своими проблемами. Вполне возможно, что он и всю компанию потащит со своими проблемами. Показательное видео было, когда Фернандеш не мог толком поздороваться с Роналду или наоборот. Затем подходит к Жоау Мариу и зачем-то трясёт его голову. Со стороны даже кажется, что парень не в себе, и он свой конфликт с МЮ тащит в сборную. Как это будет на самом деле – мы увидим чуть позже.

Что касается Месси, то как-то он умиротворённо подходит к этому турниру, скучая по Серхио Агуэро, с которым он провёл всю свою международную карьеру. Прямо скажем, что ситуация после игры с Саудовской Аравией ничего хорошего аргентинцам не сулит.

Мне кажется, что излишняя эмоциональность Рона и нарочитое спокойствие Лео объясняется просто: оба не смирились с тем, что они сейчас просто качественные футболисты, а не лучшие из лучших. Но где в их сегодняшнем возрасте были Пеле, Марадона и Кройф?

Ситуация с Роном и Лео – когда два льва выходят на свою последнюю большую битву – кажется очень сентиментальной.

Антон КАРАСЕВИЧ

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