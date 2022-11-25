Наставник Аргентины Скалони: «Мы не изменим свой стиль игры, несмотря на неудачу»

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони не намерен менять игровой подход.

В первом туре аргентинцы сенсационно уступили сборной Саудовской Аравии (1:2).

«Неудача, случившаяся во вторник, не заставит нас изменить наш игровой стиль, – рассказывает Скалони, которого цитирует El Grafico. – Мы должны перевернуть эту страницу и сосредоточиться исключительно на следующем матче против Мексики. После поражения мы были обязаны встать и идти дальше, и я не сомневаюсь, что моя команда способна правильно реагировать. Я продолжаю настаивать на том, чтобы никто не переставал верить в наш план – одна осечка не должна всё менять», – сказал наставник аргентинцев в преддверии матча с Мексикой, который пройдёт 26 ноября.