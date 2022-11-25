Булыкин: «Не ждите второй подряд осечки аргентинцев»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что аргентинская национальная команда в субботу реабилитируется за фиаско в матче с Саудовской Аравией (1:2).

- Не ждите второй подряд осечки аргентинцев! Месси и компания сделали правильные выводы и возьмут верх над мексиканцами, - отметил экс-футболист в интервью «Плеймейкеру».

Более того, Дмитрий Булыкин считает, что сборная Аргентины пробьется в плей-офф вместе с командой Саудовской Аравии, а Мексика и Польша отправятся домой.

Матч Аргентина - Мексика начнется в 22:00. Напомним, что после первого тура лидирует Саудовская Аравии, у поляков и мексиканцев по очку, у Аргентины - 0.