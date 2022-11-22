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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартино назвал матч Мексики с Аргентиной ключевым для его команды

22 Ноября 2022 • 23:05 Комментировать
Мексика
0:0
Польша
окончен

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино назвал следующий матч своей команды определяющим на мундиале в Катаре.

«Следующий матч будет определяющим для нас на турнире. В нашей группе уже иной сценарий. Мы знали, что Польшу надо обыгрывать. Но также мы уже знали, что сборная Аргентины проиграла первый матч. Эта мысль засела в головах футболистов», - цитирует тренера Marca.

Помимо этого, Мартино похвалил Гилермо Очоа за отбитый пенальти, но отметил, что это был единственный серьёзный шанс поляков забить за всю игру.

Следующий матч на чемпионате мира Мексика проведёт с главным неудачником игрового дня сборной Аргентины. Игра намечена на 26 ноября.

Сборные Мексики и Польши сыграли нулевую ничью в первом туре в группе С. Теперь у команд по одному очку.

Возглавляет группу Саудовская Аравия с тремя баллами. На последнем – Аргентина, ноль очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Херардо Мартино
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