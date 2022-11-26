​Аргентина с Месси вылетит с чемпионата мира при поражении от Мексики

Сборная Аргентины провалила стартовый матч на чемпионате мира против Саудовской Аравии, проиграв со счётом 1:2. Впереди у Лионеля Месси и компании игра с Мексикой. Турнирная ситуация сложилась так, что в случае поражения аргентинцы потеряют всякие шансы на выход в 1/8 финала мундиаля.

Матч сборных Аргентины и Мексики стартует 26 ноября в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее 35-летний звёздный Лионель Месси говорил о том, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.