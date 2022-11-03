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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси заранее прибудет в сборную Аргентины и пропустит матч «ПСЖ» с «Осером»

03 Ноября 2022 • 15:13 Комментировать
Лорьян
...
ПСЖ
1 9.00 X 5.90 2 1.30
06.11 15:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сможет покинуть расположение команды до паузы на чемпионат мира, сообщает Toda Pasion.

По информации источника, в контракте 35-летнего аргентинца есть пункт, позволяющий ему отправиться в сборную своей страны заранее. Отмечается, что Месси прибудет в расположении сборной Аргентины 7 ноября. Таким образом, он пропустит игру 13-го тура чемпионата Франции с «Осером», которая запланирована на 13 ноября.

В нынешнем сезоне Месси провёл в составе парижской команды 18 встреч, забив в них 12 голов и отдав 14 результативных передач. Свой следующий матч «ПСЖ» проведёт 6 ноября против «Лорьяна». Начало — в 15:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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ЛОРЬЯН ПСЖ
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