Месси заранее прибудет в сборную Аргентины и пропустит матч «ПСЖ» с «Осером»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сможет покинуть расположение команды до паузы на чемпионат мира, сообщает Toda Pasion.

По информации источника, в контракте 35-летнего аргентинца есть пункт, позволяющий ему отправиться в сборную своей страны заранее. Отмечается, что Месси прибудет в расположении сборной Аргентины 7 ноября. Таким образом, он пропустит игру 13-го тура чемпионата Франции с «Осером», которая запланирована на 13 ноября.

В нынешнем сезоне Месси провёл в составе парижской команды 18 встреч, забив в них 12 голов и отдав 14 результативных передач. Свой следующий матч «ПСЖ» проведёт 6 ноября против «Лорьяна». Начало — в 15:00 по московскому времени.