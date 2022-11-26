Аргентина не проигрывает Мексике с 2004 года

Сборная Аргентины сражается в матче второго тура групповой фазы финального раунда чемпионата мира против Мексики, после первого тайма счет открыт не был. Как сообщают статистические данные, сборная Аргентины не проигрывает Мексике с далекого 2004 года, когда она проиграла 0:1 в Кубке Америки. С тех пор команды провели уже десять матчей между собой, семь раз Аргентина победила, трижды сыграли вничью.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Мексики в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.