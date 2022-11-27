​Месси: «Гора с плеч»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы над Мексикой со счётом 2:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира.

«Мы жили с дискомфортом, ведь поражение от Саудовской Аравии в первом матче было чем-то, чего мы не ожидали. Дни казались очень длинными, и мы очень хотели получить шанс перевернуть ситуацию.

Мы знали, что это будет решающая игра. К счастью, мы смогли победить, для нас это гора с плеч. Это повод для радости и душевного спокойствия, потому что теперь всё снова в наших руках. Похоже, во втором тайме мы дебютировали по-настоящему», - слова Месси приводит Goal.com.