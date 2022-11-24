​Месси испытывает дискомфорт перед матчем против Мексики

Звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси испытывает дискомфорт в камбаловидной мышце левой ноги. Об этом рассказывает аргентинский TN. Тем не менее, эта проблема не помешает Месси сыграть в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Мексики, который запланирован на субботу, 26 ноября.

Отмечается, что Лионель Месси имеет проблемы с камбаловидной мышцей уже какое-то время. К матчу против Саудовской Аравии капитан сборной Аргентины готовился по специальной программе.

Напомним, что сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2.