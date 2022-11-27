Сборная Аргентины вернулась в борьбу за билет в плей-офф чемпионата мира, обыграв в субботу Мексику со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Лионель Месси и Энцо Фернандес.

В социальных сетях появилось видео из раздевалки «альбиселесте» после матча. Футболисты отметили победу песней и танцами. Звёздный Месси тоже участвовал в процессе, хотя в какой-то момент он сел на скамейку и принялся собираться.

Теперь сборная Аргентины будет готовиться к матчу против Польши в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира. Игра пройдёт в среду, 30 ноября.

Ранее Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним.