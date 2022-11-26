Левандовски - первый поляк с 1982 года, забивший гол и отдавший передачу в матче чемпионата мира

Сборная Польши добыла три очка в матче с Саудовской Аравией, и в этой игре наконец-то заявил о себе Роберт Левандовски. Капитан команды сделал голевую передачу в эпизоде с первым голом, а во второй половине встречи отличился и сам, забив свой первый гол на чемпионатах мира.

Как оказалось, форвард каталонской «Барселоны» стал первым поляком с 1982 года, который забил гол и сделал голевую передачу в одном матче чемпионата мира. Тогда это удалось Янушу Купцевичу в игре против сборной Франции, о которой мы сегодня уже упоминали.

Сборная Польши на том испанском чемпионате мира заняла в итоге третье место.