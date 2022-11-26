Месси сравнялся с Марадоной по числу матчей на ЧМ

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по числу сыгранных мачтей на чемпионатах мира. Теперь их у него, как и у Марадоны – 21.

В матче со сборной Мексики Месси появился на поле со стартовых минут. Напомним, что если аргентинцы проиграют этот матч, то потеряют даже математические шансы на выход из группы в плей-офф.

Ранее в группе С сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии (2:0) и возглавила квартет с четырьмя очками.

За ходом матча Аргентина – Мексика на чемпионате мира в Катаре можно следить на портале Liveresult.ru. К середине первого тайма игры на табло нули.