«Ливерпуль» установил антирекорд Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» и во втором матче противостояния, хотя на сей раз с минимальным счетом - и покинул турнир. Попутно «Ливерпуль» установил свой антирекорд - дело в том, что команда не может выиграть у «Реала» уже восемь матчей кряду в Лиге чемпионов, в том числе и два финала, 2018 и 2022 года. Это рекордная безвыигрышная серия против того или иного оппонента в Лиге чемпионов, для любого клуба.

Стоит также напомнить, что «Реал» выкидывает «Ливерпуль» из Лиги чемпионов уже третий год кряду - в 2021 году это было в четвертьфинале, в прошлом году в финале, сейчас вообще в 1/8 финала.