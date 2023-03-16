Анчелотти высказался о возможной встрече «Реала» с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о потенциальном противостоянии с «Миланом».

«Россонери» вышли в четвертьфинал, обыграв лондонский «Тоттенхэм» (1:0 по сумме двух матчей), а «Реал» взял верх над другой английской командой – «Ливерпулем» (6:2). Сразу после победы журналисты спросили у Анчелотти, что он думает о вероятном столкновении с особенным для себя клубом: «Если нам суждено сыграть с «Миланом», то, пожалуйста, пусть это произойдёт в финале, а не в четвертьфинале», – ответил итальянец.

Карло Анчелотти возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 год, а с 1987 по 1992 защищал цвета команды в качестве игрока.