Ромеро удаляется, Кейн и Конте вылетают: «Милан» выстоял в гостях у «Тоттенхэма» и прошёл в четвертьфинал ЛЧ

«Тоттенхэм» и «Милан» по мотивам предыдущего игрового дня опоздали на очный матч Лиги чемпионов, из-за чего стартовый свисток также был отложен на десять минут.

«Милан» в XXI веке уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов – в 2003 и 2007 годах, а в середине промежутка между ними он проиграл решающий матч «Ливерпулю». «Тоттенхэм» тоже проигрывал финал Лиги чемпионов «Ливерпулю», и для него это более близкое воспоминание – образца 2019 года. Всего у «россонери» семь титулов Кубка/Лиги чемпионов, тогда как у «шпор» ноль таковых трофеев в активе.

В первом матче 1/8 финала нынешнего розыгрыша престижнейшего клубного турнира Старого Света «Милан» на «Сан Сиро» одержал минимальную победу над «Тоттенхэмом» 1:0, забив своей единственный гол ещё в дебюте встречи. Впоследствии английский клуб не сумел отыграться, хотя по большей части владел инициативой, но с другой стороны, итальянская команда в концовке могла увеличить счёт в свою пользу, чего не сделала.

Ответный матч начался спокойно. Никто не организовал масштабного давления на ворота соперника с целью провести быстрый гол. Да и в целом команды смотрелись плюс-минус равно. Первым серьёзным моментом отметились гости на девятнадцатой минуте, когда после розыгрыша штрафного мяч оказался на правом полуфланге у Жуниора Мессиаса, низом промахнувшегося мимо дальнего угла.

Где-то за десять минут до конца основного времени первого тайма «Тоттенхэму» удалась такая атака правым флангом, в которой прострел Кейна был срезан в ближний угол ворот «красно-чёрных», однако Меньян вовремя среагировал и перевёл мяч на угловой. На перерыв потом команды ушли при нулевом счёте, и это означало, что в промежуточном варианте в четвертьфинал по-прежнему проходил «Милан».

Ожидалось, что «Тоттенхэм» будет рьянее стремиться вперёд после перерыва. Собственно, у «шпор» и не оставалось иных вариантов. Но они допустили контратаку на 51-й минуте, в которой визитёры были близки к тому, чтобы открыть счёт. И позже миланцы уже без заменённого из-за травмы Мессиаса пытались добиться своего в ответных выпадах. В частности, Жиру там пробивал в ближний угол, однако ворота хозяев не только в протоколе, но и на деле защищал Форстер.

На 64-й минуте Хёйбьерг планировал резко попасть под перекладину с правого полуфланга, и только усилиями Меньяна «Милан» сохранил свою рамку закрытой. Далее Кейн в падении немного не попал головой в правый угол. Явно не в пользу «Тоттенхэма» был эпизод на 77-й минуте, когда Ромеро, грубо срубивший на фланге Тео Эрнандеса, сам получил травму и удаление в форме второй жёлтой карточки. Лондонцы оказались вдесятером на концовку, где от них обязательно требовалось забивать.

Поблаговолить хозяевам могли судьи после падения в чужой штрафной Давинсона Санчеса из-за контакта с Тео Эрнандесом. Но не было там остановки игры и открытой проверки со стороны ВАРа. На третьей компенсированной минуте Меньян реально выручил свою команду, отразив удар Кейна в левый угол, а в контратаке Ориги отправил мяч в штангу, от которой тот отскочил в руки Форстера. Итог – 0:0 в этом матче и 0:1 в плане двухматчевого противостояния. «Тоттенхэм» – на выход в Лиге чемпионов, а «Милан» – в четвертьфинал.

Кирилл Иванцов