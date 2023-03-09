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Лига чемпионов

Ромеро удаляется, Кейн и Конте вылетают: «Милан» выстоял в гостях у «Тоттенхэма» и прошёл в четвертьфинал ЛЧ

09 Марта 2023 • 01:06 Комментировать (1)
Тоттенхэм
0:0
Милан
окончен

«Тоттенхэм» и «Милан» по мотивам предыдущего игрового дня опоздали на очный матч Лиги чемпионов, из-за чего стартовый свисток также был отложен на десять минут.

Протокол игры  
Тоттенхэм0:0Милан
Форстер ФрейзерРомеро Кристиан  17'  78'Ленгле Клеман  21'Дэвис БенЭмерсон Жуниор 70' (Ришарлисон ( 70') Перишич Иван 53' (Порро Педро ( 53') Скипп Оливер  90'Хёйбьерг Пьер-ЭмильКулушевски Деян 83' (Санчес Давинсон ( 83') Хын-Мин СонКейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСарр Пап МатарДанджума АрноУайтмэн ЭлфиДевайн АлфиЛукас МоураОстин Брендон
Меньян МайкКалюлю ПьерТиав Малик  90'Томори ФикайоМессиас Жуниор 56' (Салемакерс Алексис ( 56') Эрнандес ТеоКрунич РадеТонали СандроДиас Браим 81' (Ориги Дивок ( 81') Леау Рафаэл 89' (Ребич Анте ( 89') Жиру Оливье 81' (Беннасер Исмаэль ( 81')
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеКьяер СимонПобега ТоммазоДе Кетеларе ШарльМиранте АнтониоКалабрия ДавидеФлоренци Алессандро
08 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

«Милан» в XXI веке уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов – в 2003 и 2007 годах, а в середине промежутка между ними он проиграл решающий матч «Ливерпулю». «Тоттенхэм» тоже проигрывал финал Лиги чемпионов «Ливерпулю», и для него это более близкое воспоминание – образца 2019 года. Всего у «россонери» семь титулов Кубка/Лиги чемпионов, тогда как у «шпор» ноль таковых трофеев в активе.

В первом матче 1/8 финала нынешнего розыгрыша престижнейшего клубного турнира Старого Света «Милан» на «Сан Сиро» одержал минимальную победу над «Тоттенхэмом» 1:0, забив своей единственный гол ещё в дебюте встречи. Впоследствии английский клуб не сумел отыграться, хотя по большей части владел инициативой, но с другой стороны, итальянская команда в концовке могла увеличить счёт в свою пользу, чего не сделала.

Ответный матч начался спокойно. Никто не организовал масштабного давления на ворота соперника с целью провести быстрый гол. Да и в целом команды смотрелись плюс-минус равно. Первым серьёзным моментом отметились гости на девятнадцатой минуте, когда после розыгрыша штрафного мяч оказался на правом полуфланге у Жуниора Мессиаса, низом промахнувшегося мимо дальнего угла.

Где-то за десять минут до конца основного времени первого тайма «Тоттенхэму» удалась такая атака правым флангом, в которой прострел Кейна был срезан в ближний угол ворот «красно-чёрных», однако Меньян вовремя среагировал и перевёл мяч на угловой. На перерыв потом команды ушли при нулевом счёте, и это означало, что в промежуточном варианте в четвертьфинал по-прежнему проходил «Милан».

Ожидалось, что «Тоттенхэм» будет рьянее стремиться вперёд после перерыва. Собственно, у «шпор» и не оставалось иных вариантов. Но они допустили контратаку на 51-й минуте, в которой визитёры были близки к тому, чтобы открыть счёт. И позже миланцы уже без заменённого из-за травмы Мессиаса пытались добиться своего в ответных выпадах. В частности, Жиру там пробивал в ближний угол, однако ворота хозяев не только в протоколе, но и на деле защищал Форстер.

На 64-й минуте Хёйбьерг планировал резко попасть под перекладину с правого полуфланга, и только усилиями Меньяна «Милан» сохранил свою рамку закрытой. Далее Кейн в падении немного не попал головой в правый угол. Явно не в пользу «Тоттенхэма» был эпизод на 77-й минуте, когда Ромеро, грубо срубивший на фланге Тео Эрнандеса, сам получил травму и удаление в форме второй жёлтой карточки. Лондонцы оказались вдесятером на концовку, где от них обязательно требовалось забивать.

Поблаговолить хозяевам могли судьи после падения в чужой штрафной Давинсона Санчеса из-за контакта с Тео Эрнандесом. Но не было там остановки игры и открытой проверки со стороны ВАРа. На третьей компенсированной минуте Меньян реально выручил свою команду, отразив удар Кейна в левый угол, а в контратаке Ориги отправил мяч в штангу, от которой тот отскочил в руки Форстера. Итог – 0:0 в этом матче и 0:1 в плане двухматчевого противостояния. «Тоттенхэм» – на выход в Лиге чемпионов, а «Милан» – в четвертьфинал.

Кирилл Иванцов

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Милан Тоттенхэм Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
09 Марта 2023 в 01:09
Учитывая, насколько тяжко рожал Тотен свой выход из группы и сам факт его тренерства хроническим неудачником еврокубков Конте, чего-то подобное я и ожидал. Причем, Тотен мог вылететь, думаю, даже от условного Брюгге. К сожалению, привычный Тоттенхэм и традиционный антиеврокубковый Конте. / А На улице Милана - радость, хотя в 1/4 ем, скорее всего, будет крайне трудно. Большинство клубов там будут объективно обладать большим потенциалом. Однако посмотрим...
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