Конте опять надо делать шаг назад: Итальянец в «Тоттенхэме» не смог показать работу топ-уровня

Антонио Конте вылетел от «Милана» в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала, и теперь готовится искать новый клуб. Почти нет сомнений, что контракт итальянца, который истекает летом, продлён не будет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах наставника.

Антонио Конте – один из самых противоречивых тренеров современности. С одной стороны, у 53-летнего специалиста очень хорошее резюме. Он четыре раза выиграл итальянскую Серию А, причём с двумя разными клубами. Кроме того, Конте побеждал в Премьер-лиге. При этом наставник регулярно проваливается в еврокубках. Однако главной проблемой становятся даже не неудачи на международной арене. Основная проблема Конте заключается в том, что он строит команды, которые на коротких отрезках добиваются успеха, но потом перестают прогрессировать. Вдобавок к этому взбалмошный характер тренера приводит к конфликтам, которые начинают разрушать коллективы изнутри.

О Конте сложилась слава тренера, умеющего быстро добиться успеха, который не будет долгосрочным. Это работало в «Ювентусе», «Челси» и «Интере». Однако в «Тоттенхэме» наставник своих умений показать не смог. Конечно, попадание в Лигу чемпионов в прошлом сезоне и борьба за топ-4 в нынешнем – это неплохо. Однако руководство «Тоттенхэма» хотело большего. За два сезона лондонцы потратили на новичков почти 300 миллионов евро, но остались на том же уровне.

Для «Тоттенхэма» это неприятно, но дальнейшие шаги понятны. Лондонцы сменят тренера и будут дальше покупать игроков. Конечно, для больших достижений нужно приобрести несколько звёзд, но это вопрос клуба. Намного интереснее, что теперь будет с Конте.

Итальянец ощущает себя топ-тренером. Можно вспомнить, как он уходил из «Ювентуса» и «Интера», считая, что клубы не соответствуют его амбициям. Вот только после его работы в «Тоттенхэме» большой вопрос, считают ли потенциальные работодатели Конте топ-тренером. Повторюсь, его главным умением признавалась способность быстро добиваться результата. Теперь же, после неудачи в «Тоттенхэме», любой клуб дважды подумает, стоит ли звать тренера. Зачем нужен Конте, если в долгую он результата не даёт, а теперь не может и на короткой дистанции решать задачи?

Количество топ-клубов, которые ставят большие задачи, довольно небольшое. Едва ли стоит ждать Конте в ближайшем будущем в командах английской топ-6, поскольку работа в «Тоттенхэме» не стала удачной. Разве что в «Челси» могут совершить безумный ход, т.к. логику Тодда Боэли понять сложно. В остальных же командах хотят ясно смотреть на перспективу. В «Баварии» не примут скандального характера Конте. «Реал» после ухода Карло Анчелотти будет искать более маститого тренера, а «Барселона» вряд ли стилистически выберет итальянца. Есть «ПСЖ», но французский клуб хочет выиграть Лигу чемпионов, а именно в ней Конте не преуспевает.

В этой ситуации стоит ждать от тренера шага назад. Возможно, он примет какой-то итальянский клуб, с которым не будет возможности бороться за успехи в Лиге чемпионов, но будет шанс вновь выиграть Серию А, доказав, что мастерство ещё сохранилось. Либо Конте можно ждать в каком-то клубе второго порядка Англии, где он постарается ворваться в зону Лиги чемпионов, что станет успехом. Речь о команде вроде «Вест Хэма» или «Лестера», где есть подобные амбиции. Если же Конте на следующем этапе карьеры не сможет добиться успеха, то это можно будет считать началом заката.

Удивительно, что у Конте в современном футболе много последователей. Часто можно услышать, что тот или иной наставник подглядел схему с тремя защитниками именно у итальянца. У Конте хватает трофеев. Вот только едва ли лет через двадцать его будут называть в числе лучших тренеров своей эпохи, если, конечно, в ближайшие годы он не выиграет что-то значимое.

Роман Андреев