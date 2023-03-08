Мальдини: «Мы можем пройти в четвертьфинал»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Милан» сражается в Лондоне с местным «Тоттенхэмом». Лондонский клуб не очень удачно проводит сезон, и Паоло Мальдини, технический директор «Милана», уверен в том, что с ним можно справиться.

- Это был бы невероятный результат. Я вспоминаю, откуда мы начинали, после семи лет без Лиги чемпионов вообще. Мы прошли большой путь. Теперь мы хотим быть среди восьми лучших команд. Уверен, это выполнимая, хотя и непростая задача. Мы хотим вернуться, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.