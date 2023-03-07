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Лига чемпионов

Конте поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в Лиге чемпионов

07 Марта 2023 • 18:44 Комментировать
Тоттенхэм
...
Милан
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08.03 23:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

«Мы должны быть готовы к каждому матчу. Очередным препятствием будет «Милан», чтобы пройти соперника нам нужно выиграть с разницей в два мяча. Серьезное давление является нормальным, ведь если давление на клуб растет, то, значит, наш уровень повышается», — цитирует Конте Talk Sport.

Специалист отметил, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» играл в Лиге конференций, а в этом — выиграл свою группу в Лиге чемпионов и борется за проход в четвертьфинал турнира.

В первом матче «шпоры» проиграли «Милану» со счетом 0:1. Ответная игра пройдет 8 марта, начало — в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Антонио Конте
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ТОТТЕНХЭМ МИЛАН
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