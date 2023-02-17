Салемакерс: «Милан» способен добраться до финала Лиги чемпионов»

Футболист «Милана» Алексис Салемакерс оценил перспективы своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Россонери» начали свой путь в плей-офф с домашней победы над «Тоттенхэмом» (1:0). Ответный поединок состоится 8 марта в Лондоне.

«Мы вполне способны добраться до финала Лиги чемпионов, – считает 23-летний бельгиец. – Мы не должны ограничивать себя никакими рамками. «Милан» – очень амбициозный клуб, и ставить такие цели здесь – это нормально», – цитирует журналист Альфредо Педулла вингера.

Алексис Салемакерс отметился двумя голами в трёх встречах в рамках Лиги чемпионов в текущем сезоне.